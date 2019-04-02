شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي بارز ينشق عن الشرعية وينضم للحوثيين ويلتقي بأبي علي الحاكم (تعرف عليه) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى القيادي الحوثي وقائد ما يسمى الاستخبارات العسكرية للمليشيات ” أبو علي الحاكم ” اليوم شيخ قبلي من مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء كان قد أعلن انضمامه في وقت سابق إلى المقاومة الشعبية في المديرية.



وحصل المشهد اليمني على صورة من لقاء جمع الشيخ ” أحمد درهم الشليف ” رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم بحضور الناطق العسكري للمليشيات ” يحيى سريع “.



وكان القيادي المؤتمري ” أحمد درهم الشليف ” شيخ قبيلة عيال غفير بمديرية نهم قد أعلن انضمامه إلى المقاومة الشعبية مطلع العام الماضي وبقي في محافظة مأرب عدة أيام التقى خلالها المحافظ سلطان العرادة قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في المديرية ومؤخراً تمكن من العودة إلى صنعاء والانضمام إلى المليشيات الحوثية مجددا.



وانضم الشليف إلى المقاومة بعد وصولها إلى مسقط رأسه في منطقة ” غفير ” بالمديرية مطلع العام الماضي ضمن عملية عسكرية حررت خلالها قوات الجيش عدة قرى في المديرية.



وكان الشليف قبل انضمامه إلى المقاومة يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية حتى أيام مصرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيات الحوثي مطلع ديسمبر من العام قبل الماضي.



على الصعيد ذاته أوضحت مصادر مقربة من الشيخ الشليف ” إن المليشيات الحوثية تفرض على الأخير إقامة جبرية في منزله كما أنه رفضت عرضا تقدم به مؤخرا لقيادة مجاميع مسلحة تتبع المليشيات في مديرية نهم.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شيخ قبلي بارز ينشق عن الشرعية وينضم للحوثيين ويلتقي بأبي علي الحاكم (تعرف عليه) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.