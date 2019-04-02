شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يمنعون وفد أممي من تشغيل مطاحن البحر الأحمر بالحديدة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منعت جماعة الحوثي، اليوم الثلاثاء، وفدا أمما تابعا لبرنامج الغذاء العالمي، من الوصول وتشغيل مطاحن البحر الأحمر في الحديدة غرب اليمن.

وقالت مصادر محلية, أن “مليشيا الحوثي رفضت السماح لموظفي برنامج الغذاء العالمي بالوصول إلى مطاحن البحر الأحمر من أجل تشغيله وتوزيع آلاف الأطنان من المساعدات الغذائية”.

وأضافت المصادر أن الحوثيين أبلغوا وفد الغذاء العالمي بعدم السماح لنحو 120 موظفا من الوصول لتشغيل مطاحن البحر الأحمر.

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وكانت الأمم المتحدة قد حذرت في وقت سابق، من مخاطر تعرض الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي المُخَزنة في مطاحن البحر الأحمر للتعفن، واتهمت ميليشيات الحوثي برفض السماح لها منذ سبتمبر الماضي وحتى اليوم من الوصول إلى صوامع مطاحن البحر الأحمر.

يذكر أن جماعة الحوثي قد استهدفت, عدة مرات مخازن القمح في مطاحن البحر الأحمر، وهو ما تسبب في إتلاف مخزون كبير منه, كان مخصصا لأكثر من 3 ملايين محتاج.



