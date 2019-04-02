حملة واسعة تغلق لمحلات تجارية بالمهرة

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عدن - ياسمين التهامي - نفذ صندوق النظافة والتحسين محافظة المهرة بالتنسيق مع مكتب الأشغال العامة حملة واسعة لإغلاق بعض المحلات المخالفة لقانون النظافة في مديرية الغيضة عاصمة المحافظة.
وصرح محمد احمد عوشن المدير العام التنفيذي لصندوق النظافة بالقول أن هذه الحملة تأتي في سبيل الدفاع وحماية الجهود التي يبذلها عمال النظافة وحمايتهم من المستهترين وتعزيز دورهم الوظيفي.
وشدد بن عوشن على أهمية احترام عامل النظافة ومساعدته في رفع مستوى النظافة من خلال التزام كافة المحلات التجارية بالمعايير الحضارية واحترام قانون النظافة مالم سوف يتعرض المخالفين للإجراءات الصارمة والغرامات حسب ما جاء به قانون النظافة.
كما ثمن الدور الكبير الذي يقوم به قسم المخالفات من خلال رصد المخالفين يوميا ومتابعتهم والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لردع أي مستهتر.
شاكرا تعاون مكتب الأشغال العامة والطرق والتنسيق المشترك العالي وهذا يعكس أهمية العمل المشترك بين كافة الدوائر الحكومية لما فيه المصلحة العامة.
كما حيا قيادة شرطة محافظة المهرة على وقوفهم المشرف في حماية هذه الحملات فهم يعتبرون شركاء هذا النجاح.
في الأخير دعا بن عوشن كافة المواطنين والمحلات التجارية إلى ضرورة الاسهام في رفع مستوى النظافة والإسهام معنا في هذه المهمة الوطنية
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