إصابة أربع نساء بنيران مليشيات الحوثي بتعز

أصيبت أربع نساء، اليوم الاثنين، بنيران ميليشيا الحوثي الانقلابية في مدينة تعز (جنوبي غرب اليمن).



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن مليشيات الحوثي الانقلابية قصفت بالمدفعية قرية الخلل جنوب المدينة ما أسفر عن إصابة ثلاثة نساء.



في السياق أصيبت امرأة برصاص قناصة مليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الزنقل غربي المدينة.



وأفادت المصادر إصابة امرأة تدعى "تيماء" برصاص قناصة مليشيا الحوثي المتمركزة في جبل قارع، أثناء قيامها بجلب الماء.



وبين الحين والأخر تتعرض الأحياء السكنية بمدينة تعز للقصف من قبل مليشيات الحوثي مخلفة قتلى والجرحى في صفوف المدنيين.



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