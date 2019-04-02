شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محرج للغاية لوزير الخارجية ‘‘اليماني’’ مع مذيعة قناة الجديد .. شاهد كيف تصرف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

احرجت مراسلة قناة “الجديد” وزير خارجية اليمني خالد اليماني عند سؤاله على هامش القمة العربية المنعقدة في تونس، هل ندم لجلوسه إلى جانب نتنياهو في مؤتمر ” السلام والأمن في الشرق الأوسط” في العاصمة البولندية وارسو في منتصف شهر شباط (فبراير) الماضي.

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فرد وزير الخارجية على المراسلة بقوله “هذا الموضوع اصبح قديما، وقد تجاوزناه ولم اندم لاني لم ارتكب خطا”، وأضاف لم اجلس بجانب الإسرائيلي هذا بروتوكول الاجتماعات”.

وكان نتنياهو علق على جلوسه إلى جانب وزير الخارجية اليمني بعبارة “نصنع التاريخ”. ونشر نتنياهو على حسابه في “تويتر” خبرا يتضمن صورة له إلى جانب اليماني وكتب فوقها بالعبرية “نصنع التاريخ”.

وكان المؤتمر انطلق اليوم بمشاركة نتنياهو ووزراء خارجية عرب وغربيين وتركز على الموضوع الإيراني. وجلس نتنياهو وإلى جانبه وزير الخارجية البحريني في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.