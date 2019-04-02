شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تفاجئ الجميع بإعلان غير مسبوق عن السعودية واليمن وتفاصيل الصفقة "إضافة1" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نقلت قناة #العربية الحدث قبل قليل اخبار عاجلة عن قرار امريكي باتمام تسليم السعودية لأهم وأقوى الصواريخ الدفاعية. ورصد أخبار في الشريط العاجل للقناة قبل قليل نقلا عن رويترز "بأن #البنتاغون يعمل على إتمام إجراءات تسلم #السعودية صواريخ ثاد الدفاعية". وأضافت وكالة رويترز" مسؤولون سعوديون وأميركيون وقعوا في نوفمبر عقدا بـ 44 منصة لصواريخ ثاد الدفاعية".

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