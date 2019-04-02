شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير هــــام .. هذا ما سيحدث في اليمن خلال الساعات القادمة و8 محافظات في قائمة الخطر (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



حذر المركز الوطني للأرصاد من كتلة غبار واسعة الانتشار تؤثر حاليا على أجزاء من المرتفعات والهضاب الداخلية، و لكن بكثافة اقل.



وبحسب الارصاد فمن المحتمل تلاشي هذه الكتلة تدريجياً خلال الساعات القادمة. – يتوقع المركز الوطني للأرصاد ان تنشأ حالة من عدم الاستقرار تؤثر على المرتفعات الغربية و الهضاب الداخلية، و تتشكل خلايا من السحب الركامية المزنية.

Advertisements

وقال الارصاد ان الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متفرقة على أجزاء من محافظات (الجوف، صعدة، حجة، عمران، صنعاء، ذمار، مأرب، البيضاء).



و نبه المركز الوطني للأرصاد الجوية في المحافظات المتوقع هطول أمطار عليها إلى اخذ الاحتياطات اللازمة من الأمطار المصحوبة بالرياح و العواصف الرعدية و البرد، و من الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية.

كما نبه بعدم التواجد في الشعاب و الوديان و مجاري السيول أثناء و بعد هطول الأمطار بسبب التدفق المفاجئ للسيول.