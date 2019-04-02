شكرا لقرائتكم خبر عن جرد من سلاحه وأردوه قتيلًا.. استنفار قبلي ضد الحوثيين بعد إعدام شيخ بارز والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لقي شيخ قبلي بارز ينتمي لمحافظة عمران، شمال اليمن، مصرعه اليوم الاثنين، بنيران قيادي في جماعة الحوثي الانقلابية شرق العاصمة صنعاء.



وقال مصدر مقرب من الشيخ القبلي البارز في عمران، أحمد سالم السكني عضو المجلس المحلي بمديرية ريدة وشيخ منطقة سكن في المديرية، إنه قتل على يد مشرف الحوثيين الأمني في منطقة "صرف" شرق العاصمة صنعاء المدعو أبو ناجي الماربي.

وأوضحت المصادر أن الشيخ السكني ذهب صباح اليوم إلى منطقة صرف لحل خلاف على قطعة أرض تعود ملكيتها لمواطن من أبناء مديرية عيال سريح، بعد أن بسطت عليها عصابة حوثية يتزعمها المأربي، وبمجرد أن وصل إلى المنطقة باشره المشرف الحوثي بسلب سلاحه الشخصي وأطلق النار عليه ليرديه قتيلا على الفور.



وذكر المصدر أن المشرف الحوثي لا يزال يسرح في المنطقة على متن طقمه برفقة مسلحيه.



على الصعيد ذاته، قال المصدر إن القبائل تتوافد منذ ساعات الصباح الأولى اليوم من مديريات ريدة وخارف وعيال يزيد وعيال سريح إلى العاصمة صنعاء للمطالبة بتسليم القاتل وتقديمه إلى يد العدالة.



وأضاف المصدر "إن حالة استنفار وغضب قبلي غير مسبوق في تلك المديريات التي استنكرت إعدام الشيخ "السكني" بطريقة بشعة على يد المشرف الحوثي الماربي.



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