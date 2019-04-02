شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ تعز .. يفاجئ الجميع ويدعو الإمارات رسميا لأول مرة للتدخل في تعز (صور وتفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أشاد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، بالدعم السخي الذي يقدمه الهلال الأحمر الإماراتي إلى مستشفى المواسط الريفي، الذي يتوسط عدة مديريات وعزل في مديرية المواسط بريف الحجرية غرب جنوب تعز.

جاء ذلك خلال زيارته، الاثنين 1 أبريل/ نيسان 2019م، إلى مستشفى المواسط الريفي برفقة قائد اللواء 35 مدرع العميد ركن عدنان الحمادي، ومديري مديرية المواسط والصلو وسامع، واطلعوا على سير العمل في المستشفى والخدمات التي يقدمها بدعم وتمويل الهلال الأحمر الإماراتي.واستعرض المحافظ عدد الحالات التي استقبلها المستشفى خلال شهر مارس والتي تجاوز عددها أربعة آلاف حالة، مشيراً إلى أن هذا العدد يعتبر كبيرا جدا قياسا بالوسط الجغرافي الكبير الذي يمتد من خلال المستشفى.

وثمن شمسان الدعم السخي المقدم من الهلال الأحمر الإماراتي، داعيا إياهم إلى مضاعفة الجهود وحشد المزيد من الدعم، كون المستشفى يقع في المنطقة الأكثر كثافة سكانية على مستوى محافظة تعز.

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وقال شمسان، إن المستشفى بأقسامه المتواجدة ونشاطه يغطي حاجات أساسية لوسط جغرافي كبير، موضحاً أنه "عند وصولنا اليوم إلى المشفى وجدناه يقدم خدمات كبيرة، ووجدنا ثلاث حالات في قسم العمليات، وهذا عدد غير مسبوق بأن تقام ثلاث عمليات في غرفة واحدة وفي ذات الوقت".مضيفاً: "ندعو الهلال إلى المزيد من الجهود، وتوسيع نشاط المستشفى، خاصة وأن هناك أقساما جاهزة، وهي بحاجة للتشغيل، وفي ذات الوقت نثمن لهم كثيرا الجهد الذي بذلوه".

واستقبل مستشفى المواسط الريفي خلال شهر مارس بدعم وتمويل الهلال الأحمر الإماراتي 4785 حالة في قسم المعاينة، واستقبل في قسم الأشعة عدد 302 حالة، وفي المختبر، 2434 حالة، وفي الصيدلية 2204 حالات، وفي قسم الأذن والأنف والحنجرة عدد 402 حالة، والموجات الصوتية 499 حالة، وفي قسم الولادة 48، وفي الصحة الانجابية 397 حالة، وأجريت العمليات الصغرى والكبرى لعدد 202 عملية خلال شهر مارس 2019م.

ويستمر دعم الهلال الأحمر الإماراتي لمستشفى المواسط الريفي الذي يقدم خدماته المجانية منذ تدشين العمل فيه بداية شهر مارس إلى شهر أبريل ومايو بدعم سخي من قبل الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة عن طريق جناحها الإنساني المتمثل بالهلال الأحمر الإماراتي.