شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور كيف تلاحق قوات الحزام العناصر المتحوثة في الحارات والطرقات غرب الضالع "صور وفيديو" والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - شنت قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع اليوم الاثنين ?أبريل ????م حملة أمنية واسعة لتتبع وملاحقة العناصر المتحوثة من أبناء منطقتي حمر السادة وقعطبة الواقعتين بالجهة الغربية للمحافظة .

ونقل عن العقيد أحمد قائد ـ قائد قوات الحزام الأمني بمحافظة الضالع قوله "ان الحملة الأمنية التي شنتها قواته صباح اليوم اعتقلت العديد العناصر المتحوثة من ابناء منطقة حمر ومدينة قعطبة، التي تعمل لصالح المليشيات الحوثية من خلال موالاة المليشيات والتنسيق للعمل معها وكذلك تجنيد بعض الشباب المغرر بهم لصالح مليشيات الحوثي ونشر الشائعات والقلاقل والفوضى ،ورصد تحركات وتعزيزات قوات الحزام الأمني والمقاومة الجنوبية لجبهات القتال في مريس وارسال هذه المعلومات للحوثيين.

ولفت قائد إلى ان القوات الامنية لاتزال تلاحق العناصر الهاربة، ولن تتوقف الحملة إلا بتصفية هذه المناطق من المرتزقة والقضاء عليهم، مضيفا بان المعلومات التي تم الحصول عليها تفيد بتواجد شخصيات كبيرة ومعروفة للجميع تعمل لصالح المليشيات ويتم الآن ملاحقتها بعد تمكنها من الفرار قبل قدوم القوات الامنية.

وتوعد قائد الحزام الأمني كل من تسول له نفسه العمل لصالح الحوثيين أو التعاون معهم بالعقاب الوخيم ولن يتم التهاون أو التساهل معهم كان من كان .

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وقال العقيد أحمد قائد بان مليشيات الحوثي ستهزم وستتحرر كافة المناطق من قبضتها وإن الضالع عصية وهي مقبرة للغزاه ،داعيا الجميع إلى تحديد موقف موحد من هذه الفئة الضالة ،لأن حربنا مع الحوثي هي حرب عقائدية ودينية ،والسكوت عن المتحوثيين والموالين يعتبر تخاذل بعقيدتنا وديننا.

وناشد ابناء مناطق مريس وقعطبه والضالع المتحوثين بالعوده الى صفوف اخوانهم واهلهم وعدم الانجرار خلف مليشيات الحوثي وعليهم ان يعلمو ان المليشيات الحوثيه لايمكن ان نسمح لها بدخول ارضنا وستنهزم وتولي الادبار كما انهزمت سابقا.

يذكر أن قوات الحزام الأمني في الضالع تخوض معارك شرسة بجانب قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والجنوبيه ضد المليشيات الحوثية في جبهات القتال المشتعلة في العود ومريس.