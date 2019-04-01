شاهد أحدث صورة لـ ”باب اليمن” بعد غزو ”الحمير” له !

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عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي، ووسائل إعلام محلية، صورة حديثة لباب اليمن في العاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسلطات الحوثيين.

وتظهر في الصورة التي تعكس الوضع للمناطق الأثرية في عهد الحوثي، حميراً تجوب بالقرب من بوابة أهم معلم تاريخي يمني.

الصورة أيضاً تظهر صوراً ولافتات لمؤسس الحوثيين وشعارات المليشيا الحوثية.

وتتهدد العاصمة اليمنية صنعاء، بسبب العبث الذي تقوم به مليشيا الحوثي بحق إرثها التاريخي، تتهددها مقصلة خروجها من قائمة التراث العالمي المدرجة ضمن منظمة اليونسكو.

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