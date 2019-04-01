شكرا لقرائتكم خبر عن الجاسوس .. خائن نهم يلتقي سيده ابو على الحاكم شاهد الصوره! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - الجاسوس الذي دسه الحوثه بين صفوف الشرعية يعود الى احضان اسيادة الحوثيين بعد انجر المهمة الموكلة اليه انه شيخ من مشائخ نهم يدعى الشلفي

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