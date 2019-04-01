شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات السعودية تعدم مقيم يمني من أبناء يافع بسبب هذه التهمة ..(الاسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعدمت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، مقيماً يمنيا من أبناء يافع، بتهمة الترويج لحبوب محظورة.

وقالت وزارة الداخلية السعودية، في بيان لها “تم تنفيذ حُكم القتل في الجاني / صالح حسين اليافعي ، اليوم الاثنين 25 / 7 / 1440 هـ ، بمحافظة جدة في منطقة مكة المكرمة “.

وأضاف البيان: تم القبض على المدعو / صالح حسين اليافعي – يمني الجنسية – عند قيامه بترويج كمية من حبوب الإمفيتامين المحظورة للمرة الثالثة ، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بما نسب له ، وبإحالته إلى المحكمة صدر بحقه صك شرعي يقضي بثبوت ما نسب إليه شرعاً والحُكم بقتله تعزيراً , وأٌيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا , وصدر أمر ملكي يقضي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وتعاقب السلطات السعودية متعاطي ومروجي المخدرات والحبوب المحظورة بالإعدام وفق القوانين المعمول بها.



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