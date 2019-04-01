شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار كبير للعملات الأجنبية وسط عمليات مضاربة بالعملة الوطنية وإغلاق جماعي لمحلات الصرافة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يواصل الريال اليمني، موجة تحسن بدأها قبل أيام، أمام العملات الأجنبية في اسواق الصرافة اليمنية.

وقالت مصادر مصرفية، إن الريال حقق ارتفاعاً جديداً أمام العملات الأجنبية في محلات الصرافة، فيما أغلقت عدد من محلات الصرافة أبوابها بسبب التضارب الكبير في أسعار العملة.

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واوضحت المصادر ان آخر تحديث لأسعار العملات الاجنبية “الدولار الامريكي+ الريال السعودي” أمام صرف الريال اليمني، في صنعاء مساء اليوم الاثنين، كما يلي:

#الدولار الأمريكي : شراء 500 البيع 515

الريال #السعودي : شراء 132 البيع 136

وفي تغطيتنا المستمرة التى خصصها راي اليمن بشأن أسعار الصرف الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية اكد مراقبون إقتصاديون ان هناك تباين بين محل صرافة وآخر وإن فوارق الصرف مابين (3 ـ 7) ريال.. مشيرون ان الأسعار غير ثابتة وتختلف كل لحظة.