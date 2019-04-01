شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ قبلي بارز يوجه طعنة غادرة للشرعية وينضم للحوثيين و‘‘أبوعلي الحاكم’’ يستقبله بالأحضان (الاسم+صور) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - التقى القيادي الحوثي وقائد ما يسمى الاستخبارات العسكرية للمليشيات ” أبو علي الحاكم ” اليوم شيخ قبلي من مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء كان قد أعلن انضمامه في وقت سابق إلى المقاومة الشعبية في المديرية.

وحصل "الخليج 365" على صورة من لقاء جمع الشيخ ” أحمد درهم الشليف ” رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام في مديرية نهم مع القيادي الحوثي أبو علي الحاكم بحضور الناطق العسكري للمليشيات ” يحيى سريع “.

وكان القيادي المؤتمري ” أحمد درهم الشليف ” شيخ قبيلة عيال غفير بمديرية نهم قد أعلن انضمامه إلى المقاومة الشعبية مطلع العام الماضي وبقي في محافظة مأرب عدة أيام التقى خلالها المحافظ سلطان العرادة قبل أن يعود إلى مسقط رأسه في المديرية ومؤخراً تمكن من العودة إلى صنعاء والانضمام إلى المليشيات الحوثية مجددا.

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وانضم الشليف إلى المقاومة بعد وصولها إلى مسقط رأسه في منطقة ” غفير ” بالمديرية مطلع العام الماضي ضمن عملية عسكرية حررت خلالها قوات الجيش عدة قرى في المديرية.

وكان الشليف قبل انضمامه إلى المقاومة يقاتل في صفوف مليشيات الحوثي الانقلابية حتى أيام مصرع الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد مليشيات الحوثي مطلع ديسمبر من العام قبل الماضي.

على الصعيد ذاته أوضحت مصادر مقربة من الشيخ الشليف ” إن المليشيات الحوثية تفرض على الأخير إقامة جبرية في منزله كما أنه رفضت عرضا تقدم به مؤخرا لقيادة مجاميع مسلحة تتبع المليشيات في مديرية نهم.