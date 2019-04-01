شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا الشرعية تحصل على الضوء الأخضر لحسم المعركة مع الحوثيين .. وأول دولة عظمى تفاجئ الجميع بهذا الإعلان العسكري الصادم ‘‘تفاصيل’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي " تيم ليندركينغ"، إن الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً. وقال "كينغ" في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط" إن الضغط العسكري على الحوثيين أمر مقبول ومناسب جداً من وجهة نظرنا، لكن هذا لا يعني أننا ندعم الحل العسكري.

وأشار إلى أن كان ذلك سيجبر الحوثيين على الجلوس إلى طاولة الحوار، فيمكن تفهم ذلك، مشدداً على أن بلاده لا تشجع الأطراف على الاستمرار في القتال بما يؤدي إلى إطالة أمد النزاع. وتابع كينغ : الحل النهائي يتمثل في الانخراط بمحادثات حول القضايا الصعبة وتقديم التنازلات، وإبقاء التدخل الخارجي إلى الحد الأدنى لكي يكون اليمنيون هم من يتخذون القرارات المصيرية حول مستقبلهم. ووصف المسؤول الأميركي، الذي زار عدن الأسبوع الماضي والتقى رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك ومسؤولين آخرين، تأثير إيران على اليمن بـ«السيئ للغاية". وقال إنه «يطيل أمد الصراع ويساعد الحوثيين في تصرفاتهم السلبية، بما في ذلك عمليات إطلاق الصواريخ على السعودية والإمارات التي تستهدف البنى التحتية وإيقاع أكبر عدد من الضحايا.