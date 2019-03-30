شكرا لقرائتكم خبر عن محلات الصرافة تفاجئ المواطنين بهذه التسعيرة للدولار والريال السعودي قبل قليل .. شاهد السعر الجديد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمنياليوم السبت بالعاصمة عدن الموافق 30مارس2019م:

الدولار الامريكي :

شراء : 546ريالا

بيع : 530 ريالا

الريال السعودي :

شراء : 144ريالا

بيع : 138 ريالا

الدرهم الاماراتي:

شراء: 146 ريالا

بيع : 141ريالا

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