شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : مقتل قائد الحملة العسكرية على دمت ومريس (صورة) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قتل قيادي حوثي بارز، مع أربعة من مرافقيه، الجمعة، في مواجهات مع الجيش الوطني، في محافظة الضالع، جنوب اليمن.
وقالت مصادر عسكرية، إن "قيادي حوثي يُدعى، إبراهيم الأكوع، قائد حملة مليشيات الحوثي، في جبهة مريس، لقي مصرعه، مع أربعة من مرافقيه، في "مريس"، شمال الضالع.
وطبق المصادر، فإن القيادي الأكوع، يعتبر المشرف العام، ومسؤول الإمداد للمليشيات الحوثية في جبهات محافظة الضالع.
وكان الجيش الوطني قد صد هجوما، الجمعة، في جبهة مريس، حيث سقط العشرات من الحوثيين في المواجهات بين قتيل وجريح.
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