شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ يمني مثير للجدل يهاجم الشرعية ويدافع عن قطر وينفي عن نفسه تهم الانتماء لداعش والقاعدة "اسم وتفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

هاجم رجل الدين المثير للجدل في محافظة تعز عبد الله العديني، الشرعية بسبب عدم نجاحها في حسم المعركة ضد مليشيا الحوثيين لصالحها رغم مرور أربع سنوات من الحرب.

وتطرق العديني، في خطبة الجمعة، إلى الحصار المفروض على قطر. وعزا ذلك إلى دعمها لغزة الخاضعة لإدارة حكومة حماس.

وفيما نفى رجل الدين المتشدد تهماً له بالانتماء لداعش والقاعدة، شن هجوماً ضد ناشط، لم يسمه؛ بسبب دعوته لإباحة الردة.