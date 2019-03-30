استهداف اكبر مخزن سلاح للحوثيين في 16كيلو والانفجارات تهز المنطقة حتي الحظة(تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - نشر الكاتب والاعلامي عبدالكريم المدي قبل قليل عبر حسابة في تويتر رصدها محرار الهدهد اونلاين وهذا ماقال فيها .. نص التغريد والصورة أكبر مخزن سلاح لمليشيات الحوثي يقع بعد منطقة كيلو 16 في الحديدة يتم ضربه والانفجارات الضخمة ماتزال مستمرة فيه منذُ ساعتين. تفرعُن الحوثية وإستهتارها بالشعب اليمني وقوات مقاومته المشتركة/الباسلة في الساحل، زاد عن حده وبوادر ساعةالحساب وإغلاق الملف ليست ببعيدة. #حيو_الابطال Advertisements

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