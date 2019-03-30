شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الضالع يفجر مفاجأة مدوية ويعلن سيطرة الحوثي ويوجه اتهامات خطيرة لألوية عسكرية بالتسليم ونهب التحالف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

اتهم محافظ الضالع السابق وعضو قيادة المجلس الانتقالي فضل الجعدي، حزب الإصلاح باستغلال الحرب ونهب مقدرات الجيش.

وكتب فضل الجعدي، وهو قيادي في الحزب الاشتراكي اليمني: "منذ الأيام الأولى لعاصفة الحزم (والإخوان) يخزنون الأسلحة والذخائر والأموال المنهوبة من عابري السبيل.. شكلوا عشرات الألوية الوهمية حتى الرتب العسكرية استولوا عليها وتقاسموها لبعضهم البعض.. وعند الشدائد نجدهم (بح).. ومعسكراتهم خالية من البشر..".

وأضاف: "ألوية في معسكر الصدرين لم تحرك ساكناً.. والحوثيون يسقطون المواقع واحداً تلو الآخر.. وكأنَّ الموضوع لا يعنيهم".