شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الوطني يباغت الحوثيين ويعلن قبل قليل هذه الانتصارات شمال اليمن (تفاصيل ما حدث) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصل قوات الجيش الوطني لليوم الثاني من إعلان إنطلاق عملياتها العسكرية الجديدة في محور مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن، تقدمها الكبير، أمام ميلشيا الحوثي الانقلابية.

وعلم "بوابتي" من مصادر ميدانية " أن قوات الجيش الوطني تمكنت اليوم الجمعة من تحرير قرى جديدة في مديرية عبس، بعد مواجهات عنيفة ما تزال مستمرة حتى اللحظة مع ميلشيا الحوثي الانقلابية".

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وأضافت المصادر" أن قوات الجيش الوطني سيطرة على الحزام المدفعي الذي تنصب فيه ميلشيا الحوثي الانقلابية مدفعياتها في ذات المناطق، والتي كانت تقصف منها تحركات الجيش الوطني".

وذكرت المصادر" أن ميلشيا الحوثي الانقلابية تعيش وضعا منهارا كبيرا، جراء الخسائر الروحية والمادية الكبيرة التي تكبدتها في مواجهاتها مع قوات الجيش الوطني".

وكانت قوات الجيش الوطني تمكنت يوم أمس من تحرير قرى “بني كديش” و”الأكوع” و”الخادمة” والوصول إلى قرية الظهر قرب سوق البداح في مركز عزلة بني حسن، وقطع الخط الدولي المؤدي إلى عبس شفر.