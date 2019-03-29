عاجل : قائد احد الالوية العسكرية التابعة للجيش الوطني يفاجى الجميع وينضم للحوثيين ويبدا بتسليم عدد من المواقع العسكري لهم "الاسم +صورة"

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عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر العميد عبدالكريم الصيادي قائد اللواء 30 مدرع سابقا للحوثيين عقب الاطاحة به منذ اسبوعين.

وكشف رئيس أركان محور إب العميد عبدالله مزاحم، مؤخرا، عن خيانات سهلت لعناصر ميليشيا الحوثي التسلل إلى قرى بيت الشوكي غرب مديرية قعطبة بالضالع، عقب تغيير الصيادي من قيادة اللواء30مدرع، حيث ترك الجيش للقبائل مهمة حماية الجبهة الامامية ومن هناك تسللت مليشيا الحوثي”.

الى ذلك سلمت عناصر في المقاومة من حزب الاصلاح اليوم مواقع عدة لمليشيات الحوثي شمال محافظة الضالع.

وقالت مصادر عدن تايم ان عناصر المقاومة المحلية في جبهة "مُريس قعطبة" التي يتولى قيادتها موالون لحزب الإصلاح سلمت مواقعها لمليشيا الحوثي في كلا من(جبل ناصة والعِرفَاف وبيت اليَزيدي والحَقَب ورَمَة).

ودفع اللواء 33 مدرع واللواء الأول مقاومة في الضالع بتعزيزات كبيرة معززة بدبابات ومدرعات إلى جبهة العود، في عملية دعم واسناد غير مسبوقة للمقاومة الجنوبية وقوات الحزام الامني والجيش الوطني.

وقال مصدر عسكري لعدن تايم: ان قوات الجيش والحزام الأمني وقوات الطوارئ، تدخلت للتصدي لمليشيا الحوثي وهو ما اسفر عن سقوط عشرات القتلى من الحوثيين.

وكانت مقاتلات التحالف استهدفت اليوم تعزيزات الحوثيين موقعة خسائر كبيرة في صفوفهم.

وتشهد المنطقة مواجهات عنيفة مع الميلشيات الحوثية المجوسية المدعومة إيرانيا مع أبطال الجيش والحزام و المقاومة الجنوبية التي كانت لهم بالمرصاد وحصن منيع لقنة الارهابيين دروسا قاسية في محافظة الضالع.

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