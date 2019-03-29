شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حقيقة سقوط مريس بيد الحوثيين .. وعن القائد العسكري الذي سبب الانتكاسة وطعن الشرعية!..(الاسم والصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلامي التابع لمقاومة الضالع معاذ الجلال الطعنة الغادرة التي تعرض لها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من الخلف في منطقة دمت - مريس وسببت سقوط بعض المواقع الهامة بيد الحوثيين.

ووجه الاعلامي معاذ الجلال اصابع الاتهام في الخيانة لبعض ابناء العود، الذين قاموا بادخال المليشيا الى جبل الشامي عبر نقيل حده.

لافتا الى ان ادخال العتاد والقوات الحوثية تم عبر هذه المنطقة التي كان الجميع يعتقد انها امنة من وفي حماية اللواء 30 مدرع بقيادة العميد هادي العولقي وبعض قبائل العود.

منوها انه في الوقت الذي كان فيه الجيش الوطني والمقاومة يخوضون معركة في محور الحقب وبيت اليزيدي جنوب دمت،و تكبدت فيها المليشيا خسائر فادحة في الارواح والعتاد، فوجيء الجميع بالضرب من الخلف على تمركز جيشنا الوطني في جبل ناصة ومضرح ورمه من جهة جبل الشامي.

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وذكر ان المنطقة التي دخلت منها المليشيا بمساعدة الخونة من القرى المحادية لجبل ناصة،تبلغ مساحة كبيرة وكلها خاضعة وتحت سيطرة اللواء 30 مدرع بقيادة هادي العولقي وقبائل العود، وكانت تعتبر الاكثر امانا ، ورغم الخيانة استمرت المقاومة بكل بسالة لما يقارب الـ6 ايام متواصلة .

وتحدث الجلال في منشوره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي عن التضاريس الصعبة للمنطقة التي يصعب تنقل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية فيها بالاطقم او بالعربات،وغيرها،من وسائل النقل ، وان التنقل فقط يتم على الاقدام.

واختتم الجلال منشوره بالترحم على الشهداء الذين سقطوا نتيجة الغدر والخيانة ، مؤكدا ان هذا الأمر لن يكون نهاية المطاف فالحرب كر وفر، وان سقوط جبل ناصة وبعض المناطق لا يعني ان مريس سقطت.