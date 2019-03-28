شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل:قبل لحظات حافظ معياد يفاجئ الجميع بهذا المنشور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - نشر حافظ معياد محافظ البنك المركزي قبل قليل على صفحته في الفيس بوك منشور ويعيد نشر ""الخليج 365"" نصه كما ورد:
أصدر قطاع العلاقات الخارجية في البنك المركزي تعليمات لجميع التجار والبنوك الذين لديهم اعتمادات معلقه من الدفعة 19 او من الدفعات السابقة والتي تم الموافقة عليها بان عليهم سرعة توريد المعادل لقيمة هذه الاعتمادات الى البنك المركزي خلال الأسبوع القادم من 31 مارس الى 4 ابريل 2019 .
ويشدد البنك المركزي على جميع التجار والبنوك الالتزام بالتوريد واستكمال بقية الإجراءات في الفترة المحددة.
كما ان التعليمات تؤكد بان التجار والبنوك الذين لن يلتزمو بالتوريد خلال الفترة المحددة سيتم الغاء اعتماداتهم ليتم الاستفادة منها في اعتمادات أخرى كما ان البنك المركزي سيعيد النظر في قبول أي اعتمادات جديده مستقبلا للتجار الذين سيتم الغاء اعتماداتهم.
كما يعلن البنك المركزي بانه خلال الفترة المحددة لاستقبال تلك المبالغ مقابل الاعتمادات سيعمل خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وبهذه المناسبة يتمنى قطاع العلاقات الخارجية من التجار المستفيدين من الاعتمادات سرعة التواصل مع بنوكهم للتوريد واكمال الإجراءات خلال الفترة المحددة.
صادر عن/ المركز الإعلامي والثقافة المصرفية - البنك المركزي اليمني
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