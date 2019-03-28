شكرا لقرائتكم خبر عن تغير جديد وطاريء في أسعار صرف الدولار والريال السعودي مقابل الريال اليمني ... تعرف على أخر تحديث والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي في صنعاء، وعدن اليوم الخميس الموافق 28 مارس 2019م أسعار الصرف في مصارف صنعاء الدولار الأمريكي: شراء537البيع | 554 Advertisements الريال السعودي : شراء| 142| 145 أسعار الصرف في مصارف عدن الدولار الأمريكي : شراء539البيع | 558 الريال السعودي : شراء 142البيع | 144

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