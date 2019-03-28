راجمات صواريخ ودبابات وعربات مصفحة تتحرك باتجاه هذه المحافظة وتوقعات بانفجار معارك عنيفة ؟

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عدن - ياسمين التهامي - حشدت مليشيات الحوثي مئات المقاتلين واستقدمت تعزيزات عسكرية جديدة إلى مناطق شمال مدينة التحيتا بمحافظة الحديدة. مصادر عسكرية ميدانية أفادت أن المليشيات حشدت مئات المقاتلين إلى مناطق محاذية لقرية الشجن القريبة من مصنع الثلج شمال مدينة التحيتا. وأضافت المصادر أن المليشيات استقدمت تعزيزات عسكرية جديدة تضمنت راجمات صواريخ ” الكاتيوشا ” أسلحة مدفعية وعربات قتالية وعربات نقل المقاتلين ، بالإضافة إلى الأسلحة الثقيلةوالمتوسطة. يأتي هذا التصعيد لمليشيات الحوثي بالتزامن مع تزايد الخروقات التي ترتكبها في مختلف مناطق محافظة الحديدة ، إذ قصفت المليشيات مواقع متفرقة لألوية العمالقة في مناطق التحيتا والجبلية ومديرية وحيس. وارتفعت أعداد الإنتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها المليشيات بحق المواطنين في مختلف مناطق الحديدة منذ بدء سريان الهدنة الإنسانية الأممية إلى مئات الإنتهاكات ، وأوقعت شهداء وجرحى من المدنيين الأبرياء ضحايا لتلك الجرائم الإرهابية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي.

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