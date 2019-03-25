شكرا لقرائتكم خبر عن هام وخطير ...ليس ابو العباس ولا حتى ابو علي الحاكم ...هذا هو الشخص الوحيد الذي يخشاه محافظ تعز ويعمل له ألف حساب وابلغ الرئيس هادي عن خطورته ، حتى المشرفين الحوثيين يخافون منه ( تعرف عليه ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ناشطون محليون عن مخطط شديد الخطورة يستهدف محافظة تعز التي تحوي أكبر مخزون بشري مؤيد للرئيس هادي.

وتزامن كشف المخطط مع الحملة الأمنية التي تشهدها المحافظة ضد العناصر الإرهابية الخارجة عن القانون في مناطق سيطرة ما يسمى بـ "كتائب ابو العباس" الموالية للإمارات

وقال الإعلامي صدام الحريبي لشبكة بويمن الإخبارية إن "محمد نجيب قائد عمليات أبو العباس التقى قبل ساعات ب 2 ضباط إماراتيين في المنزل الذي يتم بناؤه لأبي العباس في حول عطية بحارة النسيرية"

وأوضح أنه "استمر لقاء محمد نجيب بالإماراتيين أكثر من عشر دقائق ثم عادوا جميعا إلى المدينة القديمة".

وقبل ذلك وصلت 8 أطقم إلى المدينة القديم من جهة صينة ووادي المعسل ودخلت من باب المداجر.

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وطالب الحريبي "المحافظ تفسير هذه التحركات لنفسه قبل أي شيء لأنه لا يعلم بها وبكل تأكيد، ومن ثم اتخاذ القرار المناسب.".

كما طالب "الأحزاب والتكتلات السياسية والمدنية في تعز تدارك هذا الخطر واللعبة الكبيرة قبل أن يحاول الإرهابيون تمزيق تعز، وأن يتعاملوا بنفَس وطني وليس بمماحكات وأحقاد".

ووجه الناشط الإعلامي صدام الحريبي دعوة لـ "أبناء تعز التمسُّك بخيار اللجنة الأمنية ودعمها بكافة الأشكال ودعوة المحافظ للتوجيه باستمرارها قبل أن تُدخِل الإمارات قتلة ومرتزقة يمنيين وغير يمنيين إلى تعز دون دراية أحد لقتل واغتيال الأبرياء، واستباحة الدماء والأعراض".

فيما اكدت مصادر ان محافظ تعز ابلغ الرئيس هادي ان الخطر الحقيقي ليس ابو العباس ولا حتى ابو علي الحاكم بل هو محمد نجيب القائد الفعلي لكتائب ابو العباس الذي هدد باحراق تعز بالصواريخ الحرارية.