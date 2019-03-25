شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني اليوم بعدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر مصرفي في أسعار الصرف وبيع العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني صباح اليوم الأحد بالعاصمة المؤقتة عدن. وقال المصدر أن أسعار الصرف جاءت كالتالي: الريال السعودي: Advertisements الصرف: 149 البيع: 151 الدولار الأمريكي: الصرف: 567 البيع: 575

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