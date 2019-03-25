شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو ..خيانة اعلنها هذا الخائن على الملاء توجع السفير احمد علي عبد الله صالح ولو عاد الراحل صالح من قبره فسيشرب من دم هذا الخائن ويدفنه حيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن قيادي مؤتمري رفيع في مؤتمر إب وعضو اللجنة الدائمة للحزب،امس الجمعة 22 مارس، 2019 م خوض الانتخابات النيابية التكميلية التي دعت مليشيا الحوثي الانقلابية إلى إجرائها في إبريل القادم.

ونقل موقع " يمن شباب نت"عن مصادر خاصة قولها إن رئيس الدائرة السياسية في حزب المؤتمر بمحافظة إب، وعضو لجنته الدائمة، ووكيل المحافظة، علي الزنم، أعلن ترشحه لخوض الانتخابات التكميلية في الدائرة (88) بمديرية بعدان بصفة مستقل وبرمز انتخابي (الصقر).

وحصل الموقع على صور الدعاية الانتخابية الأولية للقيادي المؤتمري بعد إعلانه الترشح في الدائرة الشاغرة في مجلس النواب، خلفاً لعضو المجلس عن حزب المؤتمر (عبدالقادر عبدالله الدعيس) الذي وافته المنية في أكتوبر من العام 2015.

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وذكرت المصادر إن الزنم سيتنافس على المقعد مع "نعمان الخياط" الذي ترشح هو الآخر بصفة مستقل.

ولاقى خبر ترشيح "الزنم " سخرية كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي واستنكار مؤتمري كبير، حيث اعتبر عدد من المؤتمرين بأنه تنصل عن مبادئ الحزب ومشاركة في مسرحية الحوثيين التي تسعى إلى إضفاء الشرعية على انقلابها المشؤوم على الدولة من خلال الدعوة إلى انتخابات نيابية تكميلية أشبه بالمهزلة تجري في زمن تشهد فيه البلد حرباً منذ أربعة أعوام.

ولم يعرف بعد ما إذا كان ترشيح "الزنم" جاء برغبة شخصية أم نتيجة تفاهمات مؤتمرية حوثية، حيث لم يصدر عن فرع الحزب الذي يرأس الزنم دائرته السياسة أي موقف من عملية الترشيح حتى اللحظة .

ويتهم الزنم كأحد أهم القيادات المؤتمرية التي سهلت للحوثيين دخولهم إب، وعملت لصالح الحوثيين منذ سيطرتهم على المحافظة ، كما كان لافتا حضور الزنم لمعظم فعاليات الحوثيين العسكرية والطائفية في المحافظة.