شكرا لقرائتكم خبر عن تحرك مفاجاة و قوي ..تحرك عسكري سعودي مرعب ومخيف لحسم الامر نهائيا ..ولكن ليس ضد الحوثي ولك يوم ياظالم. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحركات سعودية عسكرية مباشرة لضرب تحركات المجلس الانتقالي نحو إحدى أغنى المحافظات اليمنية (شبوة)، كشفت مصادر إعلامية يمنية أن أمير سعودي رفيع المستوى انطلق لوقف تحركات مليشيات المجلس الانتقالي الموالي للإمارات.

حيث تشير معلومات أدلى بها مشايخ قبليون ينتمون إلى قبيلة بلحارث في بيحان شمال غربي المحافظة، بأن عددا من مشايخ القبيلة والذي يحملون الجنسية السعودية تم استدعاؤهم من قبل قائد القوات المشتركة الأمير فهد بن تركي وحذرهم من السماح لأبنائهم بالانخراط في أي مليشيات مسلحة أو بإنشائها في مديرية عسيلان الموطن الأصلي لهم أو بالقرب من حقول النفط التي تقع في حدود القبيلة.

في أواخر شهر فبراير المنصرم، قامت مجاميع مسلحة باستحداث معسكر في صحراء وادي بلحارث جنوب شرق بيحان، حيث تشير معلومات بأن تلك المجاميع تتبع المجلس الانتقالي الجنوبي وبدعم مباشر من الإماراتيين في بلحاف، حيث شوهدت عشرات الأطقم العسكرية، وصلت إلى موقع المعسكر الذي تم تسميته بمسمى المقاومة الجنوبية.

Advertisements

ويرى مراقبون بأن هذه التسمية تأتي لمحاولة إبعاد شبهة تبعية تلك المعسكرات لدولة الإمارات التي تتحاشى الدخول بمثل هذه القوات في تصادم مباشرة مع قوات محور بيحان والذي تشرف عليه عسكريا المملكة العربية السعودية.

ويشير بعض المواطنين بأن وجود هذه القوات سيثير حنق الجيش الوطني والذي كان محور ارتكاز لتحرير بيحان من المليشيات الحوثية.

وكان أكاديميون ونشطاء سعوديون طالبوا بعاصفة حزم ضد مليشيات المجلس الانتقالي بعد تورطه في تهريب الاسلحة للحوثيين وتهديده بتفجير الحرب في جنوب اليمن، وكذا حملاته الإعلامية المتكررة لمهاجمة المملكة العربية السعودية واتهامها بـ "الإخونجية".