شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يعلن عن الصيد الثمين الذي تم استهدافة قبل قليل في صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد #التحالف العربي ان طائراته استهدفت مساء اليوم موقعين يستخدمهما #الحوثي لتخزين طائرات مسيرة في عملياته #الإرهابية . وقال التحالف في بيان عاجل" استهداف كهفين في صنعاء تستخدمهما ميليشيات الحوثي لتخزين الطائرات المسيرة". وأضاف " الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي والإنساني واتخذنا إجراءات وقائية لحماية المدنيين".

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