شكرا لقرائتكم خبر عن ضربة جوية مباغتة تتسبب في مقتل قيادي حوثي كبير ومرافقيه ( الأسم) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لقي القيادي في صفوف ميلشيا الحوثي الانقلابية المدعو أبو عيسى الشريف مصرعه أمس السبت 23 مارس 2019 م في محافظة البيضاء وسط البلاد.



ونقل موقع الجيش الوطني “سبتمبر نت” عن مصدر ميداني قولة:إن القيادي والمشرف الرئيسي لمواقع الميلشيا الحوثية بمنطقة العرقوب بمديرية الصومعة الشريف لقي مصرعه، مع عدد من مرافقيه”.

وأضاف المصدر” أن الاستهداف تم بغارات لمقاتلات التحالف العربي تركزت على تجمعات كان المدعو الشريف من ضمنها”.

وبحسب المصدر” فأن الغارات أسفرت أيضا عن إعطاب العديد من الأطقم التابعة للميلشيا”