شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات السعودية ترعب كل القيادات الحوثية وترعب حتى ايران وتوثق الامر بالفيديو ( شاهد الفيدو المرعب) والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اعادت وسائل اعلام سعودية نشر مقطع فيديو يظهر كيف تم مطاردة الطائرة الايرانية التي حاولت الهبوط في مطار صنعاء قبل عامين.
وفي الفيديو الذي رصدة موقع صوت المغتربين ، تظهر الطائرة الايرانية لحظة اقلاعها من المطار وتوجهها نحو اليمن ، وكيف تم رصدتها ولحظة انطلاق خمس طائرات تابعة للتحالف لمطاردتها ومنعها من الهبوط وقصف مطار صنعاء في نهاية الامر .
ويتميز الفيديو الجديد عن بقية الفيديوهات السابقة كونه مترجم بالعربية .
كانت هذه تفاصيل خبر المخابرات السعودية ترعب كل القيادات الحوثية وترعب حتى ايران وتوثق الامر بالفيديو ( شاهد الفيدو المرعب) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.