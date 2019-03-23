شكرا لقرائتكم خبر عن المخابرات السعودية ترعب كل القيادات الحوثية وترعب حتى ايران وتوثق الامر بالفيديو ( شاهد الفيدو المرعب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعادت وسائل اعلام سعودية نشر مقطع فيديو يظهر كيف تم مطاردة الطائرة الايرانية التي حاولت الهبوط في مطار صنعاء قبل عامين.

وفي الفيديو الذي رصدة موقع صوت المغتربين ، تظهر الطائرة الايرانية لحظة اقلاعها من المطار وتوجهها نحو اليمن ، وكيف تم رصدتها ولحظة انطلاق خمس طائرات تابعة للتحالف لمطاردتها ومنعها من الهبوط وقصف مطار صنعاء في نهاية الامر .

ويتميز الفيديو الجديد عن بقية الفيديوهات السابقة كونه مترجم بالعربية .