شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمي سعودي: يفجر مفاجأة ويكشف عن السبب الحقيقي الذي دفع ولي العهد محمد بن سلمان يسجن سلمان ورفاقه رغم أنهم بايعوه بعد إطاحته بـ ابن نايف والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف الباحث والأكاديمي السعودي المعارض سعيد بن ناصر الغامدي، تصرفات ولي العهد السعودي وسياساته بأنها “انقلابا كاملا” على المفاهيم والسياسات والأعراف التي كانت متبعة في المملكة.

وفي حديثه ضمن حلقة برنامج “بلا حدود” على قناة “الجزيرة”، أكد “الغامدي” أن الأمير الطائش يعمل وفق قاعدة أن الشخص إما أن يكون مواليا بالمطلق للقصر وما يريده من خطط وبرامج، وإلا فليكن في السجن أو منافي التشريد.

وأشار إلى أن هناك رموزا سُجنوا رغم أنهم لم يقولوا شيئا ضد النظام مثل “سلمان العودة” و”عائض القرني” و”علي العمري”، بل إن هؤلاء أعلنوا مبايعتهم لولي العهد بعد تنحية “محمد بن نايف”، لكن ذلك لم يقنعه فأراد إزالتهم من الساحة لجماهيريتهم.

ولفت “الغامدي” إلى أن من أسباب سجن الحقوقيين والعلماء رفضهم للتطبيع مع (إسرائيل) وصفقة القرن، وخشية من انتقادهم المحتمل لما ستقدم عليه السلطة من سياسات تتعلق بأنشطة الترفيه التي ستغير عادات وقيم البلاد.

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وتحمل القيادة الحالية، بحسب “الغامدي”، ما تدعوه “فكر الصحوة” المسؤولية عن إخفاقات النظام في الداخل، مثلما حمّلت قطرَ مشكلات الخليج، وحمّلت جماعةَ الإخوان المسلمين ما حصل في الثورات العربية.

ولفت الأكاديمي السعودي إلى أن هذه “القيادة العاجزة” تحمّل من لا ضلع لهم مسؤولياتها هي لتتخلى عن الأسس التي يجب أن تراجعها بشأن قضايا التنمية وحقوق الشعب، وهي تتصور أنها بالقوة والمنع والقمع والأموال ستسيطر على البلاد والعباد.

قال الغامدي إن هناك صراعا داخل الأسرة الحاكمة في السعودية وله تجليات رغم تكتمهم عليه، موضحا أن كثيرا من الأمراء والأميرات يعيشون بين خوفين: الخوف من بطش الإدارة الحالية، والخوف من انعكاس تصرفاتها الطائشة على صورة البلاد ومكانتها، وعلى وضعهم كأسرة حاكمة.

وتابع:”ولذلك فإن كثيرا من هؤلاء مسجون أو ممنوع من السفر وهم يحاولون الاستنجاد بشخصيات في الخارج لمساعدتهم.”