بلادنا تشارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا

شارك القائم بأعمال السفارة اليمنية في تركيا السفير مهدي العظامي، في الاجتماع الطارئ والموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات الهجوم الارهابي على المسجدين في نيوزلندا ومكافحة الكراهية والتعصب ضد المسلمين.

وانطلق الاجتماع برئاسة تركيا وحضور وزير خارجية نيوزيلندا وعدد من وزراء خارجية وممثلي دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي.

وخلال الاجتماع ادان الرئيس التركي رجب أردوغان، الهجوم الارهابي على المسجدين، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد الكراهية والتعصب واتخاد تدابير حقيقية للقضاء عليها وحماية الاقليات المسلمة في الدول الاوروبية.