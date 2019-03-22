سفير بلادنا في موسكو يلتقي مدير دائرة الشرق الأوسط بالخارجية الروسية

بحث سفير اليمن في موسكو احمد الوحيشي اليوم مع مدير دائرة الشرق الأوسط بوزارة الخارجية الروسية الكسندر زولوتوف، الأوضاع في اليمن منذ مشاورات ستوكهولم و التطورات الحالية بشأن مماطلة مليشيا الحوثي الانقلابية الموالية لايران و عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق وافشاله، وكذلك التقرير الحقوقي الذي يرصد أبرز انتهاكات المليشيا بحق أبناء مديريه كشر بمنطقه حجور.

واطلع الوحيشي المسئول الروسي على مستجدات تنفيذ اعاده الانتشار في الحديدة ، واصطدم فريق المراقبين منذ اللحظة الأولى بمراوغات الحوثيين و تهديداته للفريق وقصفهم صوامع الغلال في الحديدة واستهداف المناطق المأهولة بالسكان بالصواريخ والتهديد بإطلاق مزيد من الصواريخ على دول الجوار.

من جانبه أكد زولوتوف أن روسيا تدعم حكومة اليمن الشرعية واستعادة الامن وسلامة ووحدة أراضي اليمن، كما تدعم تنفيذ اتفاق استكهولم في إطار جهود الأمم المتحدة لإنهاء المواجهة المسلحة وانشاء عمليه مستدامة لإحلال السلام في اليمن.