شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : أبوعلي الحاكم يفاجئ الجميع ويعلن اعتذاره .. لهذا السبب..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعتذر القيادي البارز في ميليشيات الحوثي ابو علي الحاكم من شيوخ ونساء وأطفال حجور ، معتبرا ان ماحدث لهم سببه الخونة ومشعلي الفتن ..حسب قوله.

وبحسب موقع ” أنصار الله ” -الموقع الرسمي للميليشيات الحوثية- فقد التقى ابو علي الحاكم بالشيخ محمد صالح الزعكري وهنائه بتعيينه عضو مجلس الشورى واعتذر مما حصل لشيوخ ونساء واطفال قبيلة حجور بسبب ما تعرضوا له من الويلات والمعانات اثناء وأد الفتنة حسب تعبيره .

وبرأ القيادي الحوثي جماعته من الجرائم المروعة التي مارستها ميليشيات القتل والدمار ضد العزل والابرياء من النساء والاطفال والشيوخ في قبيلة حجور.

Advertisements

وأضاف” الخونة ومشعلو الفتنة لقوا عقابهم جراء ما فعلوه ، ونعتذر لامهاتنا وابائنا وابئانا على ما فعله بهم الخونة، ونعدهم ان نكون لهم عونا وسندا ونقف الى جانبهم حتى يتجاوزون ما وفع بهم فهم ونحن اسرة واحدة” حسب تعبيره.

وكانت صحيفة “الوطن” السعودية قد نشرت تصريحات لقيادي عسكري كبير من قبيلة الزعكري اكد فيها ان محمد صالح الزعكري هو الخائن الذي سلم المنطفة للحوثة ثم هرب الى صنعاء.

كما كشفت التصريحات ان القيادي البارز ابو علي الحاكم فر من القتال في مواجهة ابطال حجورونفذ بجلده من الموت.