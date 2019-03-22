شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف عن الدور المؤثر للموسيقي في العلاقة الحميمية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عليكِ أن تبعدي حياتكِ الزوجيّة عن الروتين، فلا تحوّلي طقس الجماع، إلى مجرّد واجب، بل حافظي باستمرار على إيجاد الأمور الخلّاقة لابتكار أجواء رومانسيّة تجمعكِ مع زوجكِ، وتحقق لكما متعةً أكبر.

شموع، أو روائح عطرة، ملابس مثيرة، كلّها أمور ضروريّة، ولكن ما رأيك بأن تجرّبي الموسيقى؟



وأثبتت دراسات حديثة تمّ نشرها في عدد من المجلّات الطبيّة أنّ الموسيقى تستطيع أن تمنحكِ نشوة جنسيّة مضاعفة، فمن المعروف للجميع أنّ الموسيقى تجذب الإنسان، لكنّ الباحثين أكدوا أنّ مقطوعاتٍ محدّدة تستطيع أن تمنحكِ لذّة الجماع، بسبب ما تحدثه من اهتزازات في الجلد، وإفراز لمادّة الدوبامين، الهرمون الذي يقوم الدماغ بإفرازه بشكل أكبر أثناء ممارسة الجنس.



للموسيقى مقدرة فريدة في توليد لحظاتٍ من العواطف المكثّفة، وهذه اللّحظات تتجلى في القشعريرة والإثارة، الأمور التي سلّط الباحثون عليها الضوء بشكل أساسيّ أثناء دراستهم لعلاقة الموسيقى بالإدراك، كما أن الموسيقى تؤثّر على أجزاء مختلفة من جسم الإنسان، ويتغيّر هذا الأثر باختلاف الشخص وظروفه، وبالتالي يختلف أسلوب شعوركِ بالنشوة النفسيّة والجنسيّة، وبحسب الدراسة فإنّ معظم المقطوعات التي تؤدّي إلى النشوة هي من الموسيقى الكلاسيكيّة مثل مقطوعات شوبان ورحمانونينوف وبالأخصّ الكونشيرتو رقم 2.