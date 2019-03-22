شكرا لقرائتكم خبر عن توقف رحلات الطيران اليمنية.. ومصدر يكشف السبب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المجلس التنفيذي لنقابة الطيارين اليمنيين اليوم الخميس بدء الإضراب الجزئي بسبب ما اسماه بتعنت شركة الخطوط الجوية اليمنية في صرف مستحقاتهم المالية بالدولار الأمريكي كما هو منصوص عليه في اللوائح والنظم وفقاً للبيان .

وقالت النقابة في بيانها أنه سيتم إبتداءاً من الساعات الأولى ليوم الخميس تأخير كافة الرحلاتالجوية لمدة ساعتين في المطارات الداخلية والخارجية ، مهددة بالتصعيد في حال لم يتم الإستجابة لمطالبهم التي كانوا قد أعلنوا عنها قبل ستة أشهر ، وحملت شركة اليمنية المسؤولية .

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بالمقابل أصدرت شركة الخطوط الجوية اليمنية بياناً ايضاً حملت فيه نقابة الطيارين اليمنيين مسؤولية كل ما سيترتب عن ذلك التصعيد من آثار سلبية ، مشيرة بأنها تفاجئت من تلك الخطوات التصعيدية المفاجئة والتي جاءت مغايرة تماماً لما تم الإتفاق عليه من سابق وتحديداً في سبتمبر / أيلول من العام السابق .

وأوضحت شركة اليمنية التي يرأسها الكابتن أحمد مسعود العلواني في البيان ، أن ذلك القرار المفاجئ والتصعيدي سيلحق ضرر كبير بالشركة وبالمواطنين ، داعية النقابة الى الجلوس مع إدارة الشركة لمناقشة تلك المطالب ، وطالبت بوقف هذا التصعيد حفاظاً على المصلحة العامة .