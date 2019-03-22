شكرا لقرائتكم خبر عن بلادنا تشارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شارك القائم بأعمال السفارة اليمنية في تركيا السفير مهدي العظامي، في الاجتماع الطارئ والموسع للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الاسلامي على مستوى وزراء الخارجية لبحث تداعيات الهجوم الارهابي على المسجدين في نيوزلندا ومكافحة الكراهية والتعصب ضد المسلمين. Advertisements وانطلق الاجتماع برئاسة تركيا وحضور وزير خارجية نيوزيلندا وعدد من وزراء خارجية وممثلي دول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. وخلال الاجتماع ادان الرئيس التركي رجب أردوغان، الهجوم الارهابي على المسجدين، ودعا المجتمع الدولي إلى الوقوف ضد الكراهية والتعصب واتخاد تدابير حقيقية للقضاء عليها وحماية الاقليات المسلمة في الدول الاوروبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بلادنا تشارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بتركيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.