شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أخطاء شائعة في استخدام "جير السيارة" قد تؤدي إلى تلفه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لعل اختراع ناقل الحركة الأوتوماتيكي (الجير) واحد من أعظم الاختراعات في تاريخ صناعة السيارات، فقد أتاح هذا التطوير انطلاق حقبة جديدة تمامًا من تجربة قيادة السيارات في العالم، حيث بات معظم السائقين يفضلون الجير الأوتوماتيك على العادي، وذلك لسهولة استخدامه وسلاسته، خاصة لأولئك الذين لا يتمتعون بمهارة عالية في القيادة.

share اختيار وضعية "N" في ناقل الحركة على المنحدرات، قد يؤدي إلى تسريع العط والخراب في ناقل الحركة

لكن هنالك بعض الأمور التي يجب التنبه إليها وتجنبها عند استخدام الجير الأوتوماتيك للحفاظ على سلامة علبة التروس وتجنب الحاجة لإجراءات صيانة بشكل متكرر، فما هي هذه الأخطاء؟

1. قيادة السيارة على المنحدرات بوضعية "محايد" (N)

هذه العادة، رغم أنها قد تخفف استهلاك الوقود، إلا أنها قد تكون ضارّة بسيارتك، وذلك لأنه قد يؤدي إلى تسريع العطب والخراب في ناقل الحركة. الخطر الآخر في هذه العادة هو أن محرك السيارة يصبح غير مرتبط بناقل الحركة، ما يجعل الإطارات حرة هي الأخرى. لا تستخدم وضع "N" على المنحدرات

والخطورة هنا هو أن التحكم بالسيارة سيصبح محصورًا في قوة الفرامل، وفي حالة زيادة السرعة بشكل كبير على المنحدر، فإن ذلك قد يؤدي إلى فقدان السيطرة وتهديد سلامة السائق والركاب.

2. الضغط على دواسة الوقود قبل تركيب الغيار

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هذا أمر منتشر بين السائقين الشباب، ولكن عليك تجنب ذلك، لأن ذلك يسبب صدمة لناقل الحركة، وقد يؤدي إلى ضرر كبير فيه، بسبب الاحتكاك الزائد بين عناصره الداخلية، ما قد ينجم عنه أيضًا ضرر في بعض أجزاء المحرك.

3. استخدام وضعية المحايد (N) في الأزمات وعلى الإشارة الضوئية

هذه كذلك واحدة من الأخطاء الشائعة والمدمّرة ربما لناقل الحركة، وهي استخدام وضعية "N" عند الدخول في أزمة مرورية خانقة أو الوقوف على الإشارة الحمراء، والدافع لذلك هو تخفيف استهلاك الوقود! لكن الأذى الذي قد يلحق بناقل الحركة في هذه الحالة قد يكون أكثر تكلفة من قروش قليلة وفرتها من الوقود.

الاستعجال بالانتقال إلى وضع "P" قبل توقف السيارة تمامًا، قد يؤدي لتلف ناقل السرعة

الضرر الذي يحصل هنا سببه الانتقال من وضعية محايد إلى وضعية القيادة بشكل متواصل، ما يزيد من فرصة تهالك ناقل الحركة على المدى البعيد.

share الضغط على دواسة الوقود قبل تركيب الغيار يسبب صدمة لناقل الحركة جراء الاحتكاك الزائد بين عناصره الداخلية، ما قد يؤدي إلى ضرر كبير فيه

4. الانتقال إلى وضعية الاصطفاف (P) قبل توقف السيارة بشكل كامل

يحصل أحيانًا بسبب الاستعجال، الانتقال إلى وضعية "P" للاصطفاف، قبل أن تتوقف السيارة بشكل كامل، وهذا الأمر قد يلحق الضرر بناقل الحركة الأوتوماتيكي من جهة التروس. فليس من الجيد أبدًا أن تقوم وضعية "P" بمهمة الفرامل.