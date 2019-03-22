شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: هذا مايحدث الان حول قاعدة العند الجوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال الإعلامي احمدعاطف حسن الصبيحي الناطق الإعلامي باسم قبائل الصبيحة في منشور على حائطه بالفيسبوك تابعه محرر هناعدن أن التوتر يسود العند يومنا هذا الجمعه ??/?/????م بعد مقتل رجل شرطه مقرب من الشيخ طمبح الصبيحي أثناءأداء واجبه وتوقيف البسط على ارض موضع خلاف بين مواطن من أبناء العند ومستثمر ناهب تحت حماية جنود مقربين لشخص يدعى مطلق الردفاني مقرب من قائد المنطقه الرابعه قائد لواء حزم (?) اللواء الركن فضل حسن العمري .

وتابع قائلا قبائل الصبيحه كعادتها تبحث عن تنفيذ القانون في قتلت ابناءها وزحفت من كل حدب وصوب نحو العند ويطالبون قيادة محور العند تسليم القتله لأجهزة الأمن والعداله فورا للتحقيق وأخذ الجزاء المستحق للقاتل الذي يمثل جيش الوطن ويحمي المتنفذين.

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وأضاف الكره الان في ملعب رجل الجيش والدوله الاول في الجنوب اللواء فضل حسن العمري فهل سيقف مع القانون ويسلم القتله للاجهزه الامنيه أم أنه سيتهرب ومايقدر على تسليم العصابه التي لها سوابق كثيره في الفساد وإثارة المشاكل بمثلث العند القريب من المحور .



وأختتم منشوره بالقول فيما قيادات الصبيحه والمشائخ يتطلب منهم التدخل فورا والتخاطب مع قيادة المنطقه والمحور بضرورة تسليم المتهمين لأجهزة العداله دراء للفتنه وتجنبا لخلط الاوراق .