شكرا لقرائتكم خبر عن اروع خبر لليمنيين بشأن اسعار العملات منذ بداية الحرب وحتى اللحظة ..تعرف على الاسعار صباح اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تستمر أسعار صرف العملات الأجنبية في التراجع أمام الريال اليمني.

وحسب آخر عمليات تداول العملات الأجنبية أمام الريال اليمني وصل سعر الدولار الواحد إلى 577 ريال في عملية البيع للمواطنين و567 ريال في عملية الشراء من المواطنين لدى محلات الصرافة.

كما عاد سعر الريال السعودي إلى 151ريال في عملية البيع و150ريال في عملية الشراء.

وأكد مصدر مصرفي ” إن عمليات البيع والشراء مستمرة من المواطنين ومحلات الصرافة مع زيادة عملية العرض من محلات الصرافة على عملية الطلب للعملات من المواطنين.

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