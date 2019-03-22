شكرا لقرائتكم خبر عن يستاهل أكثر..هكذا كان رد فعل المغتربين اليمنيين! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - طردت الإمارات موظفا من شركة “Transguard Group” مسجلة في دبي، بعد أن عبر عن تأييده للهجوم الإرهابي على مسجدين في نيوزيلندا، والذي أودى بحياة 50 شخصا من المصلين على الأقل.

وذكرت وسائل اعلام اماراتية ان مغترب من الجنسية اليمنية مثل أمام المحكمة في دبي، وبعد ذلك تم طرده من البلاد وفق قانون الجرائم في الإنترنت لعام 2012.

وأسفر الهجومان الإرهابيان باستخدام سلاح ناري واللذان وقعا في مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنيوزيلندا الجمعة الماضية، أسفرا عن مقتل 50 شخصا وإصابة 50 آخرين. ووصفت رئيسة وزراء البلاد، دجاسيندا أرديرن، هذا الحادث بأنه عمل إرهابي. وتم توجيه الاتهام بهذه الجريمة للمواطن الأسترالي برينتون تارانت (28 عاما). وقررت المحكمة يوم السبت الماضي تمديد اعتقاله حتى 5 أبريل القادم.