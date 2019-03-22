شكرا لقرائتكم خبر عن في بث مباشر.. كاميرات خفية تصور مئات الأزواج في ”أوضاع حميمة“ داخل الفنادق والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صُوّر أكثر من 800 زوج دون علمهم في فنادق وهم يمارسون الجنس، وقد بثت الصور مباشرة على شبكة الإنترنت، في مثال جديد على وباء كاميرات التجسس المتفشي في كوريا الجنوبية، وفقًا للشرطة.
ويواجه هذا البلد ظاهرة الكاميرات الخفية التي عادة ما يضعها رجال لتصوير النساء في الأماكن العامة، والمراحيض، ووسائل النقل العام، و المكاتب.
وتقول الشرطة، إنها تشتبه في أن 4 رجال أخفوا كاميرات صغيرة في أماكن مختلفة من 42 غرفة في 30 فندقًا.
وبُثت الصور مباشرة على مدار 24 ساعة يوميًا لثلاثة أشهر، من خلال موقع إلكتروني يضم 4 آلاف مشترك.
وأوضح ناطق باسم الشرطة لوكالة ”فرانس برس“، أن ”50 % تقريبًا من بين الضحايا البالغ عددهم 1600 هم رجال“.
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