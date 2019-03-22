شكرا لقرائتكم خبر عن جريمة مروعـة تهز العاصمة صنعاء .. قيادي حوثي يقتل ويصيب 7 أشخاص أمام المارة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أقدم قيادي حوثي على قتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في صنعاء، الخاضعة لسيطرة المليشيا. Advertisements وافاد شهود عيان ان قيادي حوثي اقتحم ورشة للألمنيوم بحي الجراف شمال صنعاء" يوم الثلاثاء الماضي واقدم على قتل أربعة اشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بنيران بندقيته الآلية. واضاف الشهود العيان الذين كانوا متواجدين بالقرب من الورشة بأن القيادي الحوثي ارتكب الجريمة البشعة عقب نشوب مشادات كلامية لم يتمكن لهم معرفة أسبابها. ومنذ انقلاب المليشيات على الشرعية في سبتمبر عام 2014، تنوعت جرائمها وانتهاكاتها بحق اليمنيين، ما بين القتل والتعذيب والاختطاف والاعتقال التعسفي، وتجنيد الأطفال وحصار المدن وتفجير المنازل

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