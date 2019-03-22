شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فضيحة ”الخائن الزعكري”.. خونة جدد لأبطال حجور يظهرون اليوم ويقدمون هدية كبيرة للحوثيين (شاهد الصورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتوالى الخیانات من قبل بعض ضعاف النفوس والكل یتسابق لارضاء الحوثة بعد سقوط قبیلة حجور إما خوفا من القتل وإما طمعا كما حدث مع الخائن محمد صالح الزعكري الذي منحتھ المیلیشیات الحوثیة منصب عضو مجلس الشورى بعد خیانته لقبیلته وتسلیم ابطالھا قربانا للقتلة الحوثیین .

فقد أكد شاھد عیان في حدیث خاص إن ابناء مدیریة بني سعد التابعة لمحافظة المحویت قدموا نصف طن من أجود أنواع العسل كقافلة دعم لمقاتلي ملیشیا الحوثي بمناسبة ما أسموھا الانتصارات الالھیة علي حجور.