شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــل: اشتباكات عنيفة في عدن والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أفاد مصدر عن وقوع اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل ولا تزال حتى هذه اللحظة بالقرب من جولة الشيخ اسحاق التابعة لمديرية المعلاء والقريبة من منطقة القلوعة
كما سمع اصوات 5 انفجارات قوية ولم يتم معرفة سبب الاشتباكات حتى الان .
وأكد شهود عيان وصول تعزيزات امنية إلى منطقة الاشتباك
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