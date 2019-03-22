شكرا لقرائتكم خبر عن عاجــل: اشتباكات عنيفة في عدن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -



أفاد مصدر عن وقوع اشتباكات عنيفة اندلعت قبل قليل ولا تزال حتى هذه اللحظة بالقرب من جولة الشيخ اسحاق التابعة لمديرية المعلاء والقريبة من منطقة القلوعة

كما سمع اصوات 5 انفجارات قوية ولم يتم معرفة سبب الاشتباكات حتى الان .

وأكد شهود عيان وصول تعزيزات امنية إلى منطقة الاشتباك