شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي هائل سعيد يعود للواجهة بمنصب رفيع بالشرعية بمباركة سعودية اماراتية .. وعلي محسن الاحمر اول المغادرين «شاهد التفاصيل» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

ذكرت مصادر اعلامية اماراتية ان هناك اتفاق بين ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان وولي عهد ابو ظبي بشأن ازاحة الجنرال الاحمر من منصبه باعتباره انه لم يقدم اي شيء يذكر خلال السنوات الاربع للحرب في اليمن.

واشارت تلك المصادر الى انالسعودية والامرات يستعدان لتقديم البديل الذي يعد شخصية يمنية يكاد الجميع يتفق عليها سواء في الشمال اوالجنوب.

وبين المثصادر ان تلك الشخصية هو محافظ تعز الاسبق ورجل الاعمال الناجح شوفي هائل سعيد.

كما نوهت تلك المصادر ان الحوثي لا يمانع في ان تكون هذه الخطوة الاولى كبادرة لوقف الحرب وبدء محادثات سلام مع السعودية تحديدا .

وبينت المصادر ان قيادات التحالف ترى ان القيادة الشرعية الحالية تمثل عبء على اليمنيين وعلى التحالف بعد ان اصبح فسادها مثار حديث المجتمع الدولي باكمله وحتى في اوساط قيادات الامم المتحدة..